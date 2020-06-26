Фото: Валерий Шахов Мишустин подписал постановление о новой выплате семьям с детьми Фото: Валерий Шахов

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о новой единовременной выплате по 10 тысяч рублей семьям с детьми в возрасте до 16 лет, сообщает ТАСС.

В июле выплаты автоматически начислят тем, кто уже получал их в июне.

«Родителям, которые уже получили ежемесячные выплаты на детей до трех лет или единовременную выплату на детей в возрасте от 3 до 16 лет, не придется заново подавать заявление. Деньги им будут перечислены на основании данных, имеющихся в распоряжении Пенсионного фонда», — отмечается в сообщении пресс-службы кабмина.

При этом те, кто не успел оформить такие пособия, должны будут подать заявление до 1 октября. Они получат выплаты за июнь — июль одной суммой.

Как сообщал «Башинформ», президент России Владимир Путин распорядился вновь поддержать родителей с детьми. Весной он предложил с апреля по июнь выплачивать по 5 тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте до трех лет. Для семей с детьми в возрасте от трех до 16 лет была предусмотрена единовременная выплата в размере 10 тысяч рублей.

В своем телеобращении к россиянам 23 июня Владимир Путин анонсировал вторую выплату пособий в размере 10 тысяч рублей. Такую финансовую помощь получат все семьи с детьми в возрасте до 16 лет. Мишустин на заседании правительства 25 июня сообщил, что на эти цели направят более 270 млрд рублей.