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МЧС Башкирии предупреждает жителей республики о заморозках и усилении ветра

ОБЩЕСТВО
Фото: Ксения Калинина

МЧС Башкирии предупреждает жителей республики о заморозках и усилении ветра Фото: Ксения Калинина

В отдельных восточных районах Башкирии сохранятся слабые заморозки в воздухе и на поверхности почвы 0, -2 градуса, а в отдельных южных и восточных районах — чрезвычайный 5 класс пожароопасности. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РБ.

По данным синоптиков, с 20.00 часов 26 июня до 20.00 часов 27 июня прогнозируется облачная погода с прояснениями. Местами пройдут кратковременные дожди, днем гроза. Ветер северо-западный, западный со скоростью 5-10 м/с, днем местами порывы до 17 м/с. Температура воздуха ночью составит +3, +8 градусов, днем +15, +20.

В Уфе в этот период ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем местами кратковременный дождь. Ветер северный, северо-западный ночью 3-8 м/с, днем 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +5, +7, днем +17, +19.

ИА «Башинформ»
Теги: МЧС РБ
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