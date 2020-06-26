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В Башкирии озвучили стоимость полного комплекта школьной формы единого образца

ОБЩЕСТВО
Фото: Минобразования РБ

В Башкирии озвучили стоимость полного комплекта школьной формы единого образца Фото: Минобразования РБ

Ассоциация лёгкой промышленности Башкирии и Уфимский государственный нефтяной технический университет создали коллекцию школьной формы, которая учитывает как предпочтения детей, так и технические требования. Стоимость полного комплекта такой формы не превышает 4 тысяч рублей. Об этом стало известно 25 июня во время очередного «Часа образования» в онлайн-режиме, который провел глава республики Радий Хабиров.

По словам первого заместителя министра образования и науки РБ Ильдара Мавлетбердина, большинство школ в той или иной степени уже приняли школьную форму. Есть примеры введения унифицированной формы в границах отдельных муниципалитетов.

Председатель Ассоциации легкой промышленности региона Зульфира Газизова рассказала о том, как идёт работа с населением. По ее словам, представители Ассоциации ездят в районы, показывают людям образцы формы: отклики на такие презентации положительные.

«Это очень чувствительная тема, в которой важно не перегнуть палку, – заявил Радий Хабиров. – К родителям нужно подходить мягко, без давления. Нужно объяснить, что это качественная и красивая форма, передать эстетические моменты. Идея очень хорошая, я её поддерживаю. Давайте продлим эксперимент до 2024 года, докладывайте мне о его ходе, а там посмотрим».

По данным пресс-службы главы РБ, на совещании также обсудили вопросы организации летнего отдыха детей и благоустройства дворов школ и детских садов.

Как сообщало агентство «Башинформ», с 1 сентября школьники 1-5 классов Абзелиловского, Благоварского, Федоровского и Янаульского районов Башкирии будут носить единую школьную форму. В данных муниципалитетах в качестве пилотного проекта начнут внедрять школьную форму единого образца.

Отличительная особенность формы — в использовании шеврона единого образца с символикой Республики Башкортостан, позволяющего идентифицировать принадлежность школы к нашей республике.

Родители школьников могут посмотреть модели школьной формы по ссылке и подобрать своему ребенку понравившийся комплект.

ИА «Башинформ»
Теги: школьная форма
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