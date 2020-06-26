В Уфе пройдет благотворительный концерт для сотрудников и пациентов Демской больницы
28 июня пройдет благотворительный концерт перед окнами Городской клинической больницы Демского района г. Уфы. Организатором выступает Республиканский центр народного творчества.
Ожидается выступление оркестра «Бишбармак» и артистов художественной самодеятельности Дома культура РЦНТ: вокалистка народного вокального ансамбля «Умырзая» Натальи Минеевой, вокалисты башкирского фольклорного ансамбля «Ауаз» Резида Шарафутдинова, Айгуль Искандарова, Ильяс Аллаяров, руководитель детской вокальной студии Линара Шабаева и руководитель студии «Селтэр» Фатима Хайретдинова.
Начало мероприятия в 14.00.