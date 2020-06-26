Зугура Рахматуллина:«Мой голос - это ответственность за наше надежное настоящее и будущее»

Депутат Госдумы РФ, руководитель Ассамблеи народов Республики Башкортостан Зугура Рахматуллина объяснила свою позицию относительно предлагаемых изменений в Конституцию страны.

«Почему я голосую за поправки в Конституцию? Потому что мы, наши дети и внуки должны жить в сильной, дружной и мирной стране, которая никого и ничего не боится, которая защищает свои национальные интересы, свой многонациональный народ, бережет и развивает родные языки, этнические культуры, дружбу народов и согласие на своей земле. Поправки в Конституцию нашей страны — это те позиции, которые укрепляют суверенитет нашего государства, его политическую и социальную систему, защищают нуждающихся, стоят на страже наших традиционных духовных и семейных ценностей, охраняют от ревизии нашу священную историю, заботятся о подрастающем поколении, нашем главном мобилизационном ресурсе. Участие в голосовании — это не только выполнение моего гражданского долга, это прежде всего выражение моей ответственности за своё настоящее и будущее, за судьбу моих детей и внуков, за мир в нашей многонациональной республике и большой стране», — прокомментировала агентству «Башинформ» депутат.

Досрочное голосование стартовало 25 июня. Жители республики по 1 июля включительно с 8 до 20 часов (30 июня – с 8 до 14 часов) могут проголосовать по поправкам в основной закон страны на избирательных участках, а также на дому с соблюдением всех санитарных требований.