Гульнур Кульсарина: «Призываю проявить гражданскую позицию и отдать свой голос до 1 июля»
Депутат Госсобрания — Курултая Республики Башкортотстан, председатель Региональной общественной организации «Общество башкирских женщин», региональный координатор Федерального партийного проекта «Народный контроль», доктор филологических наук Гульнур Кульсарина прокомментировала агентству «Башинформ» необходимость голосования по поправкам в Конституцию РФ.
«Вчера началось голосование по поправкам в Конституцию Российской Федерации. Это уникальный случай, когда голосовать можно в течение целой недели до 1 июля. Однако, призываю наших избирателей не тянуть до последнего и всех проголосовать вовремя. Сама планирую до 1 июля прийти на участок, потому что в этот день может быть очень много народу. Сейчас непростое время, когда коронавирусная инфекция еще полностью не побеждена, поэтому надо постараться отдать свой голос заранее», — говорит Гульнур Кульсарина.
Депутат сообщила, что члены Общества башкирских женщин, активисты работают в составе избирательных комиссий, некоторые являются наблюдателями по Республике Башкортостан.
«Они уже успели проголосовать. О важности этого документа — основного закона нашей страны — нет необходимости напоминать. По этому закону нам предстоит жить на протяжении десятилетий, поэтому призываю не быть равнодушными и проявить активную гражданскую позицию».
Депутат отметила, что поправки в Конституцию РФ продиктованы людьми, продиктованы жизнью, всё делается во благо народа, граждан Российской Федерации.