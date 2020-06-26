Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 69.46 ↑

EUR 78.05 ↓

26 июня Пятница

Уфа   °

Молния
Все телефоны горячих линий по коронавирусу в Башкирии - здесь
Молния
26.06.20: всего с COVID-19 - 5171 (за сутки 50), выздоровели - 2783, скончались - 18. Пневмонии (25.06): всего - 9588, за сутки - 42.
До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Гульнур Кульсарина: «Призываю проявить гражданскую позицию и отдать свой голос до 1 июля»

ПОЛИТИКА

Депутат Госсобрания — Курултая Республики Башкортотстан, председатель Региональной общественной организации «Общество башкирских женщин», региональный координатор Федерального партийного проекта «Народный контроль», доктор филологических наук Гульнур Кульсарина прокомментировала агентству «Башинформ» необходимость голосования по поправкам в Конституцию РФ.

«Вчера началось голосование по поправкам в Конституцию Российской Федерации. Это уникальный случай, когда голосовать можно в течение целой недели до 1 июля. Однако, призываю наших избирателей не тянуть до последнего и всех проголосовать вовремя. Сама планирую до 1 июля прийти на участок, потому что в этот день может быть очень много народу. Сейчас непростое время, когда коронавирусная инфекция еще полностью не побеждена, поэтому надо постараться отдать свой голос заранее», — говорит Гульнур Кульсарина.

Депутат сообщила, что члены Общества башкирских женщин, активисты работают в составе избирательных комиссий, некоторые являются наблюдателями по Республике Башкортостан.

«Они уже успели проголосовать. О важности этого документа — основного закона нашей страны — нет необходимости напоминать. По этому закону нам предстоит жить на протяжении десятилетий, поэтому призываю не быть равнодушными и проявить активную гражданскую позицию».

Депутат отметила, что поправки в Конституцию РФ продиктованы людьми, продиктованы жизнью, всё делается во благо народа, граждан Российской Федерации.

ИА «Башинформ»
Теги: комментарий
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту [email protected], в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
В Башкирии следователи сообщили подробности несчастного случая, в котором погиб ребенок
В Илишевском районе следователи выясняют обстоятельства смерти 2-летнего ребенка. Дюртюлинским межрайонным следственным отделом СКР по Башкирии организов
Приволжский полпред отметил труд башкирских медиков, борющихся с коронавирусом
Сегодня в Уфе, в приемной президента России состоялась торжественная церемония награждения медицинских работников региона, внесших большой личный вклад в
В Башкирии 3-летний мальчик дома получил смертельные ожоги
В Илишевском районе Башкирии накануне в одной из семей произошла трагедия. Как сообщают «Вести», ссылаясь на свой источник в правоохранительных органах,
В Уфе ушла из жизни журналист, бывший сотрудник «Башинформа» Людмила Терновая
В Уфе после болезни ушла из жизни журналист, сотрудник Госсобрания - Курултая Республики Башкортостан Людмила Терновая. Ей был 41 год. Людмила Терновая
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть