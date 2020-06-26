Фото: Реском профсоюза работников здравоохранения В Башкирии из-за COVID-19 первый заезд в детский санаторий организован вахтовым способом Фото: Реском профсоюза работников здравоохранения

В Уфимском районе с 4 по 13 июля организован первый заезд в санаторий «Акбузат» для детей — членов профсоюза работников здравоохранения. Ребята в возрасте от 6 до 15 лет проведут в здравнице десять дней.

«Для детей вожатыми составлена разнообразная игровая программа. В санатории работает медицинская служба, включающая в себя неврологов, педиатров, психологов, логопедов, массажистов. Помимо интересного общения ребята получат лечение — массаж, электролечение, ЛФК, кумысолечение», — рассказала сотрудница республиканского психоневрологического санатория Айгуль Мамбетова.

По информации профсоюза работников здравоохранения РБ, особенность этого отдыха — вахтовый способ. Врачи, медицинские сестры, вожатые и весь персонал так же, как и дети остаются в лагере на весь заезд.

«Такие меры предосторожности обусловлены требованиями Роспотребнадзора. Вместе с санаторно-курортной картой, за два дня до заезда необходимо предоставить отрицательный анализ на COVID-19. В рамках летней кампании республиканский комитет профсоюза приобрел более 460 путевок в детские санатории и лагеря Башкирии», — сообщили в рескоме профсоюза медиков.