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В Башкирии из-за COVID-19 первый заезд в детский санаторий организован вахтовым способом

ОБЩЕСТВО
Фото: Реском профсоюза работников здравоохранения

В Башкирии из-за COVID-19 первый заезд в детский санаторий организован вахтовым способом Фото: Реском профсоюза работников здравоохранения

В Уфимском районе с 4 по 13 июля организован первый заезд в санаторий «Акбузат» для детей — членов профсоюза работников здравоохранения. Ребята в возрасте от 6 до 15 лет проведут в здравнице десять дней.

«Для детей вожатыми составлена разнообразная игровая программа. В санатории работает медицинская служба, включающая в себя неврологов, педиатров, психологов, логопедов, массажистов. Помимо интересного общения ребята получат лечение — массаж, электролечение, ЛФК, кумысолечение», — рассказала сотрудница республиканского психоневрологического санатория Айгуль Мамбетова.

По информации профсоюза работников здравоохранения РБ, особенность этого отдыха — вахтовый способ. Врачи, медицинские сестры, вожатые и весь персонал так же, как и дети остаются в лагере на весь заезд.

«Такие меры предосторожности обусловлены требованиями Роспотребнадзора. Вместе с санаторно-курортной картой, за два дня до заезда необходимо предоставить отрицательный анализ на COVID-19. В рамках летней кампании республиканский комитет профсоюза приобрел более 460 путевок в детские санатории и лагеря Башкирии», — сообщили в рескоме профсоюза медиков.

ИА «Башинформ»
Теги: детский отдых, оздоровление
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