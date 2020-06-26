Фото: пресс-служба Госсобрания РБ Константин Толкачев: «Поправки в Конституцию носят судьбоносный для страны характер» Фото: пресс-служба Госсобрания РБ

Председатель Госсобрания Башкирии Константин Толкачев принял участие в общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию России. Спикер парламента 26 июня проголосовал на избирательном участке в уфимском ГКЗ «Башкортостан».

«Очень надеюсь, что жители республики проявят в этот раз высокую электоральную активность, – сказал Константин Толкачев. – Тем более что для комфортного голосования созданы все условия, а само голосование продлится до 1 июля, есть возможность прийти в любой удобный день. Предложенные поправки носят судьбоносный для страны характер, будут определять ее развитие на десятки лет вперед. Они нацелены на укрепление независимости и обороноспособности России, повышение требований к лицам, занимающим государственные должности.

Спикер парламента также отметил важность поправок, касающихся защиты социальных гарантий граждан.

«Конституция провозглашает Россию социальным государством, однако это не нашло должного отражения в ее тексте. Предложенные поправки наполняют нормы конкретным содержанием: гарантируется минимальный размер оплаты труда не менее величины прожиточного минимума, регулярная индексации пенсий, соцвыплат, качественное медицинское обеспечение, защита семьи и детей», — прокомментировал Константин Толкачев.