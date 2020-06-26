Фото: ИА «Башинформ» Минздрав Башкирии опроверг нехватку лекарств против вирусного энцефалита Фото: ИА «Башинформ»

В Башкирии столкнулись с нехваткой лекарства — иммуноглобулина человека против клещевого энцефалита. Об этом сообщает РБК-Уфа со ссылкой на гендиректора компании «Фармленд» Аделю Кальметьеву.

Как рассказала Кальметьева, в больницах отсутствует иммуноглобулин, который назначают людям, если те не сохранили клеща или неправильно его извлекли. Лекарства в аптеках нет с апреля.

«В прошлом году в медучреждениях тоже была нехватка, пациентов также направляли в аптеки. Но мы могли удовлетворить запросы клиентов, поэтому не было угрозы жизни населения. В этом году спрос вырос значительно», — отметили в «Фармленде».

Отмечается, что практически каждый десятый клиент аптеки спрашивает про лекарство против клещевого энцефалита.

Минздрав Башкирии прокомментировал информацию, заявив, что противоклещевой иммуноглобулин входит в в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) и закупается ежегодно по госпрограмме, после чего распределяется по медицинским организациям.

Как сообщила пресс-секретарь ведомства Софья Алешина, в 2020 году Башкирия планирует приобрети 12 400 мл лекарства. Закупки по 7 700 мл уже состоялись, из них медучреждения получили 5 000 мл, остальные 2 700 мл поступят в ближайшее время. Закупку на поставку ещё 4 700 мл ведомство проведёт в июле.

По ее словам, назначенные на 28 февраля и 27 марта аукционы по отбору поставщика препарата не состоялись из-за отсутствия у производителей сертификатов на продукцию. Возникшую в связи с продлением закупочных процедур временную нехватку иммуноглобулина компенсировали за счет имеющихся резервов.

Однако затянувшиеся закупочные процедуры, по словам Софьи Алешиной, не повлияли на качество медобслуживания – нехватку иммуноглобулина восполнили за счёт прошлогодних резервов.

По данным аналитической компании Alpha RM, в основном продажи иммуноглобулина человека против клещевого энцефалита осуществляются через госзакупки, однако в «Фармленде» пояснили, что в эндемичных по данному заболеванию регионах спрос на препарат появляется и в аптеках.

Сообщается, что компания направила письма производителям «Микроген», «Урал Развитие», «Эпидбиомед-Импэкс», «Медсервис-Регион», «ЧОСПК», «ОСПК» с запросом о возможности поставки иммуноглобулина в ампулах не менее 1000 упаковок по 10 ампул. На данный момент поставку подтвердил только «Микроген». В конце июня сеть получит 50 упаковок, чего недостаточно, чтобы покрыть всю потребность республики, отметили в «Фармленде».

Ранее «Башинформ» сообщал, что в Башкирии на укусы клещей пожаловались более семи тысяч человек.