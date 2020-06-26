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В Башкирии законодательно разрешили принимать младших детей в школы и детсады к старшим

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

В Башкирии законодательно разрешили принимать младших детей в школы и детсады к старшим Фото: ИА «Башинформ»

В Башкирии на законодательном уровне закрепили изменение Семейного кодекса. Депутаты республиканского Госсобрания разрешили родителям беспрепятственно водить младших детей в тот же детский сад или школу, что и старших.

«Проблема возникает из-за того, что в современном мире люди достаточно часто переезжают, а школы, естественно, принимают детей с учетом адреса регистрации. В итоге ситуация, когда семья переехала и младшего ребенка отказываются принимать в ту же школу, где учится старший, возникает довольно часто. С детскими садами ситуация аналогична, с той лишь разницей, что с маленькими детьми еще сложнее. Итог: братья и сестры оторваны друг от друга, а родители вынуждены объезжать утром весь город, чтобы развезти детей по разным школам. Это точно не сказывается положительно на укреплении института семьи и демографии», — сказал председатель Госсобрания — Курултая Башкирии Константин Толкачев.

Закон еще не вступил в официальную силу. Спустя 10 дней после подписи главы региона Радия Хабирова документ будет носить статус официального. Мера поддержки будет распространяться на те случаи, когда дети проживают в одной семье по одному адресу. Норма не будет распространяться на частные школы и детские сады.

Отметим, что подобные законы уже действуют в Санкт-Петербурге, Тверской области и других субъектах страны.

ИА «Башинформ»
Теги: школы, детсады, Госсобрание РБ
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