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Для избирателей в Башкирии проводится акция «Рахмат»

ОБЩЕСТВО

С 25 июня до 1 июля для избирателей в Башкирии проводится общественная акция «Рахмат» (Спасибо), благодаря участию в которой можно получить скидку в ряде магазинов, музеях, парикмахерских, автосервисах, химчистках, оптиках, аптеках, заведениях общепита и т.д.

Все, что нужно для получения специального браслета участника акции «Рахмат», дающего право на скидку, — это прийти на свой избирательный участок и принять участие в голосовании по поправкам в Конституцию России. Затем останется только показать браслет в обмен на скидку в магазинах, участвующих в акции.

Как сообщал «Башинформ», скидка на услуги в парикмахерских, автосервисах, химчистках и ателье будет варьироваться от 10 до 20 процентов; на продукты (кроме алкоголя и сигарет) — от 3 до 10 процентов; на покупку в заведениях общепита — 10 процентов.

Подробнее ознакомиться с магазинами и товарами, участвующими в акции «Рахмат» в муниципалитетах Башкирии, можно здесь:

— Уфа и Уфимский район — ufarahmat.com

— Стерлитамак — sterlitamakrahmat.com

— Салават — salavatrahmat.com

— Сибай — sibayrahmat.com

— Октябрьский — oktyabrskiyrahmat.com

— Нефтекамск — neftekamskrahmat.com

— Бирск (район) — birskrahmat.com

— Благовещенск (район) — blagoveshenskrahmat.com

— Туймазы (район) — http://tuymazyrahmat.com/

Напомним также, что 1 июля в городах и районах Башкирии, на избирательных участках или в непосредственной близости от них состоятся социальные ярмарки, на которых можно будет купить продукты по максимально приемлемым ценам.

Ярмарки будут работать в течение всего избирательного дня, с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований.

Галина Бахшиева
Теги: выборы, акция «Рахмат»
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