Фото: Олег Яровиков Более 140 жителям Башкирии понадобилась помощь психиатра из-за фобии коронавируса Фото: Олег Яровиков

144 жителя Башкирии обратились в Республиканскую психиатрическую больницу с начала эпидемии COVID-19. Все они пожаловались на страх заразиться новой коронавирусной инфекций. Всем им выписаны компетентные препараты.

«Еще одна жительница региона, которую наблюдают психиатры, позвонила по телефону доверия больницы. Она задала вопросы о риске заразиться коронавирусом», — сообщил UfacityNews.ru со ссылкой на республиканский Минздрав.

Также в ведомстве отметили, что в первом квартале 2020 года в республике увеличилась первичная заболеваемость психическими расстройствами (59,4 на 100 тыс.). На прошлогоднем уровне остались невротические расстройства (39,5 на 100 тысяч населения).