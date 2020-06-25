Фото: https://www.m24.ru/news/obshchestvo/22062020/122609 M24 В Башкирии заработали колл-центры для обращений граждан по вопросам единого голосования Фото: https://www.m24.ru/news/obshchestvo/22062020/122609 M24

С 25 по 30 июня жители Башкирии могут принять участие в голосовании по поправкам в Конституцию досрочно. Чтобы ответить на вопросы граждан о процедуре голосования, в Республике создали колл-центры﻿ и горячую линию для общественных наблюдателей.

Бесплатный многоканальный телефонный номер колл-центра для обращений граждан 8(347) 218-17-75, адрес электронной почты — [email protected]

Позвонить в колл-центр или написать на электронную почту можно, если возникли вопросы по голосованию, была замечена нестандартная ситуация или нарушение законодательства в ходе голосования. Обращения будут рассматривать юристы и члены Общественной палаты РБ.

С 25 июня по 2 июля в Общественной палате работает горячая линия‎ для общественных наблюдателей в Башкирии. Здесь можно проконсультироваться по организационным вопросам общественного наблюдения — как во время голосования, так и при подсчете голосов. На вопросы ответит юрисконсульт Аппарата Общественной палаты РБ. Бесплатный многоканальный телефонный номер 8(347) 218-17-74.