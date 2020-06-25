Фото: © РИА Новости / Александр Кряжев В Башкирии началось голосование по поправкам в Конституцию сразу на трех языках Фото: © РИА Новости / Александр Кряжев

В Башкирии началось голосование по поправкам в Конституцию сразу на трех языках﻿ . Для этого было распечатано чуть более 3 млн бюллетеней. Из них почти 2,5 млн напечатаны на русском языке, почти 400 тысяч на башкирском и 194 тысячи на татарском.

В республике работают 3434 помещения для голосования, из них 39 в местах временного нахождения избирателей.