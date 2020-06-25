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«Все поправки в Конституцию - в лучшую сторону» - Рустем Ахмадинуров

ОБЩЕСТВО

Заместитель председателя Госсобрания РБ, руководитель Башкирского регионального отделения «Единой России» Рустем Ахмадинуров проголосовал по вопросу принятия поправок в Конституцию РФ. Он опустил бюллетень, придя на свой избирательный участок по месту жительства в Уфе.

﻿«Основной закон меняется, и все изменения в лучшую сторону, — отметил он. — Например, дети – приоритет развития нашего государства. Уже сейчас выделяются средства, но теперь это будет приоритетным направлением на долгие годы. Важно, что минимальная зарплата никогда не будет ниже прожиточного минимума. Важно завоевание на долгие годы — индексация пенсий».
Рустем Ахмадинуров акцентировал внимание на соблюдении на избирательных участках всех эпидемиологических мер предосторожности и также призвал уфимцев оставлять свои голоса за присвоение Уфе звания «Город трудовой доблести». Такое звание может быть присвоено городу Российской Федерации, жители которого проявили трудовой героизм и самоотверженность, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на городских промышленных предприятиях во время Великой Отечественной войны.

﻿«Это даст возможность уделять большее внимание к фронтовикам, тем, кто трудился в тылу. Вижу, что списки голосующих пополняются. Я верю, что мы выиграем это звание и президент страны поддержит Уфу как город, который внес весомую лепту в нашу Победу», — добавил руководитель регионального отделения ЕР.

ИА «Башинформ»
Теги: голосование
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