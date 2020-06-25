2019 год можно считать новым социально-экономическим стартом для Башкирии - эксперт

2019 год можно считать новым социально-экономическим стартом для Башкортостана, поскольку региону предстоит заново обретать передовые позиции по многим направлениям развития, прокомментировал «Башинформу» экономист-эксперт Наиль Ишмухаметов по итогам сегодняшнего выступления в Госсобрании первого вице-премьера республиканского правительства Андрея Назарова.

«В целом следует отметить трезвый, прагматичный подход в логике изложения доклада, — заявил кандидат экономических наук, доцент Института экономики, финансов и бизнеса БашГУ Наиль Ишмухаметов. — Результаты 2019 года, представленные в выступлении Андрея Назарова, вселяют оптимизм, который остается в известной степени осторожным из-за непростой социально-экономической ситуации первой половины 2020 года, когда многие вопросы органам власти приходилось решать в режиме ручного управления».

Как считает эксперт, Андрей Назаров выразил готовность правительства выполнить стратегические задачи социально-экономического развития Башкортостана, запланированные до 2024 года. Эти задачи выстроены по пяти ключевым направлениям, где пункт номер один – создание условий для развития человеческого потенциала.

«В любом деле важен позитивный настрой. У нашей республики хороший потенциал. В том числе люди, заинтересованные в развитии региона», — резюмировал Наиль Ишмухаметов.