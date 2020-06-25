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25.06.20: всего с COVID-19 - 5121 (за сутки 53), выздоровели - 2643, скончались - 18. Пневмонии: всего - 9588, за сутки - 42.
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Иммунитет к коронавирусу обнаружен у 884 жителей Башкирии

ОБЩЕСТВО

В Башкирии на сегодняшний день более 350 тысяч человек прошли тест на наличие антител к коронавирусу. Анализ показывает, есть ли к заболеванию иммунитет.

На сегодняшний день обследовано 354888 человек на COVID-19. У 884 человек обнаружен иммуноглобулин G, сообщила сегодня на брифинге Минздрава замглавного врача Центра гигиены и эпидемиологии Марина Скотарёва. Отметим, наличие иммуноглобулина G свидетельствует о том, что человек не болел, но встречался с вирусом.

Гульфия Акулова
Теги: Иммунитет, коронавирус
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