Иммунитет к коронавирусу обнаружен у 884 жителей Башкирии

В Башкирии на сегодняшний день более 350 тысяч человек прошли тест на наличие антител к коронавирусу. Анализ показывает, есть ли к заболеванию иммунитет.

На сегодняшний день обследовано 354888 человек на COVID-19. У 884 человек обнаружен иммуноглобулин G, сообщила сегодня на брифинге Минздрава замглавного врача Центра гигиены и эпидемиологии Марина Скотарёва. Отметим, наличие иммуноглобулина G свидетельствует о том, что человек не болел, но встречался с вирусом.