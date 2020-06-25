Председатель Общественной палаты РБ призвала жителей изучить Конституцию РФ 1993 года
Фото: ИА «Башинформ»
Председатель Общественной палаты РБ призвала жителей изучить Конституцию РФ 1993 года Фото: ИА «Башинформ»
Председатель Общественной палаты Башкирии Ольга Панчихина призвала жителей региона прочитать Конституцию РФ 1993 года, чтобы исключить неправильное толкование предлагаемых поправок.
«Для противодействия фейковой информации рекомендую читать предлагаемые поправки к Конституции РФ из официальных источников. Нужно брать первоисточник, а лучше Конституцию РФ 1993 года и сравнивать, что предлагается к ней добавить. Необходимо исключить неправильное толкование. Не поленитесь прочитать, это не такой большой информации, можно даже уместить на листе формата A4», — сказала председатель ОП РБ нав пресс-конференции по готовности Башкирии к наблюдению за общероссийским голосованием 23 июня.
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Председатель Общественной палаты РБ призвала жителей изучить Конституцию РФ 1993 года
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