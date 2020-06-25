Благодаря экономической устойчивости региону удалось снизить негативное влияние кризиса

Результаты работы правительства Башкирии в 2019 году способствовали тому, что к началу экономического кризиса, обусловленного распространением новой коронавирусной инфекции, республика имела хороший «задел» по показателю экономической устойчивости, что позволило в известной мере снизить негативное влияние на экономику, сказал доктор экономических наук, директор Института экономики, финансов и бизнеса БашГУ Константин Гришин

По словам эксперта, республиканские власти достаточно эффективно сработали в относительно новой для себя кризисной ситуации, были приняты соответствующие пакеты мер институционального, финансового, организационного характера, благодаря которым в определенной мере удалось поддержать экономику региона и добиться того, что падение темпов экономического развития было относительно незначительным.

﻿«В представленном сегодня Госсобранию отчете о результатах деятельности Правительства РБ в 2019 году, обратило на себя внимание то, что огромное, первоочередное внимание было уделено социальной сфере и в этом направлении велась масштабная, скрупулезная и самое главное системно выстроенная и целенаправленная работа. И это понятно, ведь главная ценность для государства, это люди, именно повышение качества жизни населения является главной задачей, приоритетом работы Правительства. Отчет показал, что за 2019 год в этом направлении достигнуты хорошие результаты. Так, например средняя продолжительность жизни в республики выросла и составила 72,64 года (прирост 0,8%), растет обеспеченность населения врачами, доступность дошкольного образования, активно развивается социальная инфраструктура и т.д. По итогам года, выросли реально располагаемые доходы населения и среднемесячная номинальная начисленная заработная плата, уровень безработицы составил 4,4%. Растет объем ввода жилья, продолжается реализация проекта по созданию комфортной городской среды. Особое внимание хотелось бы заострить на том, что Правительство держит в фокусе своего внимания вопросы не только школьного и дошкольного образования, но и высшего образования, а также науки и в задачах на 2020 год обозначены запуск строительства межвузовского студенческого кампуса и запуск работы по созданию в Республике Башкортостан Научно-образовательного центра международного уровня и Евразийского университета. Естественно, что достижение серьезных результатов в социальной сфере невозможно без обеспечения достаточного уровня развития республиканской экономики. В целом, реализацию региональной экономической политики в течении 2019 года можно признать довольно успешной. Здесь, конечно, хочется отметить рост регионального внутреннего продукта на 102,6% до 1,7 трлн. рублей. Обращает на себя внимание инвестиционная политика Правительства, реализация которой позволила существенно нарастить приток инвестиций в экономику Республики. Кроме того, определенное положительное впечатление оставляет то, что в фокусе внимания Правительства постоянно находятся вопросы использования и развития инструментов повышения инвестиционной привлекательности в частности речь идет об увеличение количества индустриальных парков и ТОСЭР, а также создание особой экономической зоны «Алга»».

В целом, Правительству за отчетный период удалось нарастить темпы экономического развития, показатели, за исключением показателя объема внешнеторгового оборота, по всем отраслям имеют положительную динамику. Кроме того довольно эффективно в течение года реализуется бюджетная политика, добавил Гришин.