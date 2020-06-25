Благодаря экономической устойчивости региону удалось снизить негативное влияние кризиса
Результаты работы правительства Башкирии в 2019 году способствовали тому, что к началу экономического кризиса, обусловленного распространением новой коронавирусной инфекции, республика имела хороший «задел» по показателю экономической устойчивости, что позволило в известной мере снизить негативное влияние на экономику, сказал доктор экономических наук, директор Института экономики, финансов и бизнеса БашГУ Константин Гришин
По словам эксперта, республиканские власти достаточно эффективно сработали в относительно новой для себя кризисной ситуации, были приняты соответствующие пакеты мер институционального, финансового, организационного характера, благодаря которым в определенной мере удалось поддержать экономику региона и добиться того, что падение темпов экономического развития было относительно незначительным.
«В представленном сегодня Госсобранию отчете о результатах деятельности Правительства РБ в 2019 году, обратило на себя внимание то, что огромное, первоочередное внимание было уделено социальной сфере и в этом направлении велась масштабная, скрупулезная и самое главное системно выстроенная и целенаправленная работа. И это понятно, ведь главная ценность для государства, это люди, именно повышение качества жизни населения является главной задачей, приоритетом работы Правительства. Отчет показал, что за 2019 год в этом направлении достигнуты хорошие результаты. Так, например средняя продолжительность жизни в республики выросла и составила 72,64 года (прирост 0,8%), растет обеспеченность населения врачами, доступность дошкольного образования, активно развивается социальная инфраструктура и т.д. По итогам года, выросли реально располагаемые доходы населения и среднемесячная номинальная начисленная заработная плата, уровень безработицы составил 4,4%. Растет объем ввода жилья, продолжается реализация проекта по созданию комфортной городской среды. Особое внимание хотелось бы заострить на том, что Правительство держит в фокусе своего внимания вопросы не только школьного и дошкольного образования, но и высшего образования, а также науки и в задачах на 2020 год обозначены запуск строительства межвузовского студенческого кампуса и запуск работы по созданию в Республике Башкортостан Научно-образовательного центра международного уровня и Евразийского университета. Естественно, что достижение серьезных результатов в социальной сфере невозможно без обеспечения достаточного уровня развития республиканской экономики. В целом, реализацию региональной экономической политики в течении 2019 года можно признать довольно успешной. Здесь, конечно, хочется отметить рост регионального внутреннего продукта на 102,6% до 1,7 трлн. рублей. Обращает на себя внимание инвестиционная политика Правительства, реализация которой позволила существенно нарастить приток инвестиций в экономику Республики. Кроме того, определенное положительное впечатление оставляет то, что в фокусе внимания Правительства постоянно находятся вопросы использования и развития инструментов повышения инвестиционной привлекательности в частности речь идет об увеличение количества индустриальных парков и ТОСЭР, а также создание особой экономической зоны «Алга»».В целом, Правительству за отчетный период удалось нарастить темпы экономического развития, показатели, за исключением показателя объема внешнеторгового оборота, по всем отраслям имеют положительную динамику. Кроме того довольно эффективно в течение года реализуется бюджетная политика, добавил Гришин.