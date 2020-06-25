Фото: администрация г.Уфа



Фото: администрация г.Уфа

В поселке Старые Турбаслы под Уфой построили ФАП вместе с домом для фельдшера.

Как сообщили в администрации столицы, медучреждение рассчитано на обслуживание более двух тысяч жителей поселка. Является структурным подразделением городской клинической больницы № 18.

В пункте есть прививочный кабинет, процедурная, смотровая-манипуляционная, хозяйственный блок, аптечный киоск, комната персонала, гардероб. Кроме этого, ФАП оснащен интернетом с выходом в республиканскую медицинскую информационную систему для записи на прием к врачу, выписки рецептов и подключения к лабораторным информационным сервисам. Здесь будет оказываться первичная медико-санитарная медицинская помощь, в том числе неотложная и в области акушерства-гинекологии, а также проводиться забор медицинских анализов. По графику, приему будут вести узкие специалисты.

Кроме фельдшерско-акушерского пункта в едином комплексе построен и дом для фельдшера – Гузель Маннаповой, где она будет жить со своей семьей – супругом и двумя дочерьми.

﻿«Когда было принято решение о его постройке мы, городские власти, подумали о том, где будет жить фельдшер и приняли решение построить жилой дом. Помимо этого, мы восстановили освещенность на трех улицах поселка и будем продолжать его благоустраивать в дальнейшем. Считаю необходимым тиражировать данный опыт. Если республиканские власти будут строить на территории городского округа подобные медицинские учреждения, то городская администрация со своей стороны обязуется строить жилье с помощью спонсоров и инвесторов», — отметил мэр Уфы Ульфат Мустафин.