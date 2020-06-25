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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Я сделал свой выбор - Шамиль Валеев

ПОЛИТИКА

В Башкирии началось голосование за поправки в Конституцию Российской Федерации. Известные медийные личности рассказывают о своих походах на избирательные участки. «Я уже проголосовал, и думаю, мой выбор правильный. У меня было время подумать — во время самоизоляции, и еще 20 лет до нее, чтобы увидеть, что нам нужна сильная сторона, и не нужна сторона, которая растаскивает, разваливает, и что-то делает за меня. Уверен, что каждый сможет сделать свой выбор и этот выбор направлен на укрепление страны», — сказал публицист и сопредседатель регионального штаба ОНФ в Башкортостане Шамиль Валеев в своем Инстаграме.

Досрочное голосование стартовало сегодня. Жители республики с 25 июня по 1 июля с 8 до 20 часов могут проголосовать по поправкам в основной закон страны на избирательных участках, а также на дому с соблюдением всех санитарных требований.

ИА «Башинформ»
Теги: голосование
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