Эксперт назвал основные направления работы Правительства региона на 2020 год
Сегодня Правительство РБ отчиталось о своей деятельности перед Государственным Собранием — Курултаем республики. Представленный доклад был содержательным, подкрепленным конкретными цифрами, сказал доцент кафедры управления проектами и маркетинга Института экономики, финансов и бизнеса БашГУ, кандидат экономических наук Ильмир Нусратуллин.
«В ходе выступления было рассмотрено каждое направление деятельности правительства, но основной упор был сделан на социальный блок, — отметил он. — Однако, несмотря на положительную динамику многих показателей следует отметить «больные» места деятельности Правительства РБ, а именно: снижение численности населения республики как из-за миграционного оттока, так и снижения рождаемости; мизерный рост уровня реальных доходов населения (всего на 0,3%), а также проблемы дольщиков и мусорная реформа. На мой взгляд, данные направления должны стать основными на 2020 год».
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