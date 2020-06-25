Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 68.83

EUR 77.75 ↓

25 июня Четверг

Уфа   °

Молния
Все телефоны горячих линий по коронавирусу в Башкирии - здесь
Молния
25.06.20: всего с COVID-19 - 5121 (за сутки 53), выздоровели - 2643, скончались - 18. Пневмонии: всего - 9588, за сутки - 42.
До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Аскар Абдразаков призвал жителей Башкирии принять участие в голосовании по Конституции

ПОЛИТИКА
Фото: Олег Яровиков

Аскар Абдразаков призвал жителей Башкирии принять участие в голосовании по Конституции Фото: Олег Яровиков

Художественный руководитель Башкирского государственного театра оперы и балета, советник главы республики по культуре и искусству, народный артист Башкортостана Аскар Абдразаков призвал всех жителей республики принять активное участие в голосовании по поправкам в Конституцию России.

«Дорогие друзья, дорогие жители Башкортостана! Прошу всех проголосовать, сделать свой выбор. Это исторический факт для всей России. Если человеку небезразлична дальнейшая судьба России, дальнейшая судьба наших детей, все должны проголосовать за Конституцию, сделать свой выбор, поскольку и жители Башкортостана, и жители России живут одной большой дружной семьей».

Аскар Амирович отметил, что сам обязательно примет участие в голосовании и, возможно, сделает это еще до 1 июля, поскольку есть возможность выразить свою позицию заранее.

ИА «Башинформ»
Теги: голосование
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту [email protected], в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
В Башкирии 3-летний мальчик дома получил смертельные ожоги
В Илишевском районе Башкирии накануне в одной из семей произошла трагедия. Как сообщают «Вести», ссылаясь на свой источник в правоохранительных органах,
В Уфе по требованию прокуратуры у чиновницы изъяли незаконно заработанный автомобиль
В Уфе у простой муниципальной служащей обнаружен незаконно приобретенный автомобиль марки Audi Q7. Судебные приставы изъяли внедорожник в доход государст
Персональные Парады Победы проходят под окнами домов ветеранов в Башкирии
Сегодня, 24 июня, персональные Парады Победы проходят под окнами домов ветеранов в Башкирии. Так, в Кировском районе Уфы во дворе дома ул. Чернышевског
В уфимском сквере «Дубки» установили отреставрированную фигуру «Танцующих журавлей»
Некогда запущенный в Уфе сквер «Дубки» возвращается к жизни. Сегодня там идут работы по благоустройству и официальному запуску пешеходного фонтана «Танцу
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть