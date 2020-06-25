Фото: Олег Яровиков Аскар Абдразаков призвал жителей Башкирии принять участие в голосовании по Конституции Фото: Олег Яровиков

Художественный руководитель Башкирского государственного театра оперы и балета, советник главы республики по культуре и искусству, народный артист Башкортостана Аскар Абдразаков призвал всех жителей республики принять активное участие в голосовании по поправкам в Конституцию России.

«Дорогие друзья, дорогие жители Башкортостана! Прошу всех проголосовать, сделать свой выбор. Это исторический факт для всей России. Если человеку небезразлична дальнейшая судьба России, дальнейшая судьба наших детей, все должны проголосовать за Конституцию, сделать свой выбор, поскольку и жители Башкортостана, и жители России живут одной большой дружной семьей».

Аскар Амирович отметил, что сам обязательно примет участие в голосовании и, возможно, сделает это еще до 1 июля, поскольку есть возможность выразить свою позицию заранее.