Константин Толкачев: Отчет правительства перед Госсобранием - обстоятельный и конкретный
Константин Толкачев: Отчет правительства перед Госсобранием - обстоятельный и конкретный Фото: Олег Яровиков
Обстоятельным и конкретным охарактеризовал председатель Государственного Собрания Константин Толкачев представленный главой республики Радием Хабировым отчет о работе правительства Башкортостана в 2019 году «Отчет правительства – один из ключевых плановых вопросов, которые парламент рассматривает ежегодно, – прокомментировал председатель Государственного Собрания – Курултая Башкортостана Константин Толкачев. – Органы законодательной и исполнительной власти республики работают в тесном взаимодействии. Такие встречи позволяют нам оценивать эффективность принимаемых законов, их работоспособность, вносить при необходимости коррективы»
«Как в выступлении Главы, так и в основном докладе первого заместителя Премьер-министра Андрея Назарова, подкупают обилие цифр и упор на реальные примеры достижений прошлого года, на факты, свидетельствующие об успешном развитии промышленности, инфраструктуры, росте инвестиционной составляющей, строительстве новых образовательных, медицинских учреждений, улучшении благосостояния жителей республики, – сказал Константин Толкачев. – Все это, во-первых, говорит об уверенном движении региона вперед, во-вторых, задел всестороннего развития в прошлом году позволил республике с наименьшими потерями, относительно безболезненно пережить пик пандемии коронавируса, поддержать как бизнес, так и граждан, начать поэтапное восстановление всех отраслей»