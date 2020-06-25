Инга Юмашева высоко оценила работу правительства Башкирии по развитию внешних связей

Депутат Госдумы, председатель рабочей группы по реализации в Башкортостане национального проекта «Международная кооперация и экспорт» Инга Юмашева высоко оценила результаты деятельности республиканского правительства по развитию внешнеэкономических связей.

Как подчеркнула Инга Юмашева, Башкортостан является одним из ведущих экспортеров продукции нефтепереработки в страны Евросоюза, страны СНГ, а также в Европу и Китай.

«В прошлом году, как было отмечено сегодня в отчете правительства, мы заняли пятое место по объему несырьевого неэнергетического экспорта среди регионов Приволжского федерального округа и 22-е место по России, в целом увеличив долю экспорта по сравнению с 2018-м. Более 100 башкирских компаний в прошлом году заключили экспортные контракты на миллиарды рублей», — заявила она.

Развитие внешнеэкономических связей важно не только для реализации экспортного потенциала региона, но и для привлечения инвестиций, убеждена Инга Юмашева.

Так, рост инвестиций в 2019 году обеспечил Башкортостану место в Топ-20 Национального рейтинга состояния инвестиционного климата регионов России.

«Будем укреплять этот результат и разумно использовать инвестиции для развития экономики края», — добавила она.

Перспективное направление для экономического роста – сфера туризма, считает депутат.

«Башкортостан в силу своего географического положения обладает уникальной первозданной природой, идеальной для экотуризма. Мы с коллегами недавно внесли в Госдуму законопроект, где вводится понятие экотуризма. Если его примут, то мы можем начать активно заниматься развитием этого вида туристического досуга. Также по-прежнему привлекают туристов наши санатории и базы отдыха, которые могут посоперничать со многими здравницами приморских регионов. Чтобы привлечь туристов в регион, нам нужно продолжать развивать бренд Башкортостана как в России, так и за рубежом», — резюмировала Инга Юмашева.