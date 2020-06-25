В Башкирии грамотное управление смягчило прохождение кризиса - экономист

Грамотное и взвешенное управление, которое продемонстрировала команда главы Башкирии Радия Хабирова, смягчило прохождение экономического кризиса в апреле-мае, считает доктор экономических наук, ректор ИРО и завкафедрой макроэкономического развития и государственного управления Института экономики, финансов и бизнеса БашГУ Азат Янгиров.

«Сегодняшний отчет правительства в Госсобрании — Курултае за 2019 год показал, что впечатляющие результаты достигнуты практически во всех направлениях экономики и социальной сферы. В прошлом году был произведен прорыв по инвестициям — с 267 млрд руб. в 2018-м до 322 млрд руб., с беспрецедентным ростом на 13,6%.

С 2016 года наблюдалось постепенное снижение объема инвестиций, и рывок 2019 года показал, что при грамотном управлении, при применении обоснованных мер, можно добиться впечатляющих результатов.

Помимо финансовых был использован целый комплекс организационных мер — проводились «Инвестчас», «Час предпринимателя», в администрациях муниципалитетов введены должности ответственных по инвестициям бизнес-шерифов.

Хочется отметить успехи в развитии промышленности. За 2019 года регион опередил федеральные темпы роста промпроизводства. Задел 2019-го позволил относительно мягко войти в кризис апреля-мая. Несмотря на падение показателей у малого бизнеса, крупным предприятиям удалось сохранить почти на прежнем уровне темпы промпроизводства — падение составило не более 10%. 24 из 29 наименований продукции выпускались с сохранением объемов производства, даже с ростом.

Другой важный момент — сокращение оттока трудовых ресурсов. В последние 3-4 года трудовая миграция увеличивалась, в 2018 году на заработки уехало почти 9 тыс. человек. Для республики это большая цифра. В результате принятых мер в 2019-м отток сократился до 5 тыс. человек. Это результат серьезной работы и того, что республика постепенно становится привлекательной для работы, для ведения бизнеса. Открываются новые предприятия, появляются новые рабочие места.

Все это стало смягчающими факторами. По сравнению с другими регионами республика более достойно выходит из кризиса, также благодаря тому, что экономике была оказана беспрецедентная поддержка объемом 30 млрд рублей. Это и прямые выплаты, и налоговые льготы и отсрочки. То, что все виды поддержки так или иначе были привязаны к сохранению занятости, позволило удержать обвальный рост безработицы.

Агропромышленный комплекс в результате правильно организованной работы не только сохранил объемы производства, но в некоторых направлениях и нарастил.

Все это послужило серьезной поддержкой для прохождения действительно сложного для всей страны и мира периода», — прокомментировал Азат Янгиров.