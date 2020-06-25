Фото: Валерий Шахов В полную силу: в РКБ имени Куватова объяснили, как пациентам попасть на плановую операцию Фото: Валерий Шахов

В РКБ имени Куватова все структурные подразделения заработали в полном объеме. Об этом сообщается в официальной группе больницы в соцсетях.

Приемы пациентов ведутся через электронные направления.

В медучреждении также пояснили, как пациентам попасть на плановую операцию:

— необходимо обратиться к лечащему врачу по месту жительства.

— в ходе приема врач по месту прикрепления медицинской организации пациента оформит заявку для проведения консультации и отбора через Центр удаленных консультаций с указанием профиля специалиста и прикрепления медицинской документации.

«Таким образом, ведется отбор на госпитализацию без выезда пациента в нашу больницу, в том числе и для выполнения высокотехнологичных вмешательств», — пояснили в РКБ имени Куватова.

Как сообщало агентство «Башинформ», переход медучреждений республики, работавших с COVID-пациентами, к обычному режиму работы начался с 15 июня. Как пояснил министр здравоохранения РБ Максим Забелин, начинается реализация дорожной карты по возвращению перепрофилированной части коек в обычное русло с учетом ввода в строй нового инфекционного центра.