Фото: ИА «Башинформ» 1 июля для избирателей Башкирии будут работать социальные ярмарки Фото: ИА «Башинформ»

1 июля в городах и районах Башкирии, на избирательных участках или в непосредственной близости от них состоятся социальные ярмарки, на которых можно будет купить продукты по максимально приемлемым ценам.

Ярмарки будут работать в течение всего избирательного дня, с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований.

В большинстве своем на ярмарках избирателям предложат продукты башкирского производства. Среди предлагаемых продуктов питания — яйца, крупы, макароны, хлеб и хлебобулочные изделия, растительное масло, сахар, овощи, фрукты и напитки.

Проведение социальных ярмарок позволит обеспечить население республики качественной сельскохозяйственной продукцией по приемлемым ценам, а также способствовать поддержке местных производителей.

Кроме того, 1 июля в городах и районах Башкирии состоится общественная акция «Рахмат», в рамках которой избирателям вручат браслет/купон, позволяющий получить скидки. В частности, скидка на услуги ряда парикмахерских, автосервисов, химчистку и ателье будет варьироваться от 10 до 20 процентов; на продукты (кроме алкоголя и сигарет) — от 3 до 10 процентов; на покупку в некоторых учреждениях общепита — 10 процентов.