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25 июня Четверг

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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Уфе ко Дню медика пройдут награждение, Парад медработников и опен-эйр

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

В Уфе ко Дню медика пройдут награждение, Парад медработников и опен-эйр Фото: Олег Яровиков

26 июня в Уфе пройдут праздничные мероприятия, посвященные Дню медика. На нескольких площадках в 13.00 начнутся награждения медицинских работников государственными и республиканскими наградами:

— Театр оперы и балета (ул. Ленина, 5), Шаляпинский зал;

— Зал Государственного Собрания — Курултая Республики Башкортостан (ул. З. Валиди, 40);

— Театр оперы и балета (ул. Ленина, 5), Греческий зал;

— Большой зал ГКЗ «Башкортостан» (ул. Ленина, 50);

— Молодежный театр (Ленина, 62);

— Колонный зал Министерства сельского хозяйства Республики Башкортостан (г. Уфа, ул. Пушкина, 106).

Как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Республики Башкортостан, с 15.00 до 15.30 впервые в истории Башкортостана пройдет Парад медицинских работников. В нем примут участие сотрудники всех медицинских округов республики. Участники парада пройдут по улице Заки Валиди до Конгресс-холла.

В амфитеатре Конгресс-холла «Торатау» (Большая сцена) в 16 часов состоится награждение Главой Республики Башкортостан медицинских работников государственными и республиканскими наградами.

Торжественное мероприятие завершится праздничным концертом с выступлением звезд Башкортостана.

В этот день на канале БСТ пройдет телемарафон в прямом эфире, посвященный этому торжественному событию. Начало трансляции: 26 июня в 12.00.

Движение транспорта во время парада будет закрыто с 13.00 до 17.00 26 июня на следующих участках:

— по улице З. Валиди от улицы Советской до улицы Гафури;

— спуск на этнопарк «Ватан» (нижняя площадка);

— подъезд к отелю Hilton Garden.

На это время изменится и схема движения маршрутов общественного транспорта. Горожан и гостей города просят планировать свой маршрут заранее.

Лейла Аралбаева
Теги: День медика
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