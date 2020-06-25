Фото: tatcenter.ru 8-летний мальчик из Башкирии вместе с другом разбил бюст Героя Советского Союза Фото: tatcenter.ru

Родителей двух восьмилетних мальчиков из Башкирии и Зеленодольска хотят привлечь за проступок детей. Два юных друга повредили в татарстанской деревне Кугеево бюст Героя Советского Союза Халила Хайруллина. Прокуратура республики возбудила уголовное дело по факту вандализма.

Как сообщает сайт ТатCenter, дети не состоят на профилактических учетах. Сотрудники надзорного органа при выяснении обстоятельств вандализма планируют учесть факт того, что нарушители закона не достигли совершеннолетия.