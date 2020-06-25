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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

8-летний мальчик из Башкирии вместе с другом разбил бюст Героя Советского Союза

ОБЩЕСТВО
Фото: tatcenter.ru

8-летний мальчик из Башкирии вместе с другом разбил бюст Героя Советского Союза Фото: tatcenter.ru

Родителей двух восьмилетних мальчиков из Башкирии и Зеленодольска хотят привлечь за проступок детей. Два юных друга повредили в татарстанской деревне Кугеево бюст Героя Советского Союза Халила Хайруллина. Прокуратура республики возбудила уголовное дело по факту вандализма.

Как сообщает сайт ТатCenter, дети не состоят на профилактических учетах. Сотрудники надзорного органа при выяснении обстоятельств вандализма планируют учесть факт того, что нарушители закона не достигли совершеннолетия.

ИА «Башинформ»
Теги: прокуратура, памятник Героя Советского Союза
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