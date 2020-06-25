Фото: Валерий Шахов 27 июня в Башкирии алкоголь продаваться не будет Фото: Валерий Шахов

В Башкортостане 27 июня в связи с проведением Дня молодежи будет запрещена продажа алкоголя, напомнили в Госкомторговли региона.

«Для предупреждения нарушений напоминаем, что республиканским законом на территории Башкортостана не допускается розничная продажа алкогольной продукции, за исключением розничной продажи алкоголя при оказании услуг общественного питания в День молодежи 27 июня», — отметили в пресс-службе ведомства.

Как сообщал «Башинформ», весной прошлого года депутаты Госсобрания — Курултая РБ приняли Закон «О внесении изменения в статью 6.2 республиканского закона «О регулировании деятельности в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции в Башкортостане».

Продажу алкоголя в магазинах запретили в день Последнего звонка, в День молодежи — 27 июня, День знаний и в дни проведения сабантуев. Ограничения также коснулись новогодних каникул.