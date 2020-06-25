Фото: Минздрав РБ В Уфе врачи спасли многодетную мать и ее новорожденного ребенка Фото: Минздрав РБ

В Уфе врачи Республиканского клинического перинатального центра спасли многодетную мать и ее новорожденного ребенка. Как сообщает пресс-служба Минздрава РБ, у пациентки была уже шестая беременность, которая осложнилась центральным предлежанием плаценты.

«Такие случаи могут иметь катастрофические последствия как для матери, так и для плода. До последнего времени гистерэктомия (удаление репродуктивного органа – матки) оставалась наиболее распространённой операцией в случаях кровотечения при врастании предлежащей плаценты. В зону риска попадают женщины, у которых уже было кесарево сечение. Но сейчас у этой категории беременных появилась надежда на сохранение матки благодаря метропластике, позволяющей избежать удаления органа», — пояснили в ведомстве.

Пациентка, у которой уже было несколько кесаревых сечений, неоднократно во время шестой беременности находилась на стационарном лечении по поводу угрозы прерывания беременности. В результате проведенного клинико-лабораторного обследования, включая МРТ диагностику в перинатальном центре, врачи диагностировали врастание плаценты в рубец, в шейку матки, в заднюю стенку мочевого пузыря. Консилиум врачей принял решение о досрочных родах беременной на сроке в 34 недели.

Операция проводилась путем переливания собственных эритроцитов. Кроме того, проводилось переливание заблаговременно заготовленной собственной плазмы.

«Плод извлекли, не затрагивая плаценту. Извлечен живой недоношенный мальчик. Далее, после ушивания раны на матке после кесарева сечения, провели пережатие внутренних подвздошных артерий, приступили непосредственно к метропластике. Общая кровопотеря составила 3700 мл, при этом возврат собственных эритроцитов составил 1700 мл», — сообщили в Минздраве РБ.

После операции ребенок находился в отделении реанимации и интенсивной терапии новорожденных. Как только состояние стабилизировалось, его перевели в отделение патологии новорожденных. Высокоспециализированные неонатологи выхаживали малыша еще в течение двух недель. Женщина с новорожденным были выписаны на 20-ые сутки в хорошем самочувствии.