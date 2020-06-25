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В Чишминском районе Башкирии на птицу нападает неизвестное животное

ОБЩЕСТВО

В деревне Чишмы Чишминского района Башкирии жители сообщают о нападениях неизвестного животного на личные подсобные хозяйства.

«Ночью услышала шум в сарае, выбежала, какое-то четвероногое животное раскидывает птицу в стороны. Недосчиталась четырех», — рассказывает жительница села Земфира Шафикова.

Как сообщил начальник Чишминской ветеринарной станции Ильшат Гареев, на место уже направились охотники, которые будут искать нору животного.

«Вероятно, это лисенок, которого прогнала мать-лиса на вольные хлеба. В поисках своего ареала обитания они мигрируют из одной деревни в другую. Кроме того, нападать на домашних животных лис вынуждает бескормица, если осенью они мышкуют на полях, то сейчас им это недоступно, так как поля закрыты. Поэтому добывают пищу доступным способом: охотятся на цыплят и кур», — сообщил «Башинформу» начальник Чишминской райветстанции Ильшат Гареев.

По его словам, в Чишминском районе в охотничий сезон отстреливают до 100 лисиц, однако нападения на подворья не сокращаются.

«Кроме того, некоторые жители предполагают, что на птиц нападает корсак — степная лисица. Они мигрировали в 90-2000-е годы из степей Оренбурга и Казахстана, раньше в нашей местности их не было. Однако по фотографии, которую предоставили местные жители, думаю, что это все же лисица, просто без пушистого зимнего меха. Летом они, как правило, такие — неприглядные», — сказал он.

Ильшат Гареев предположил, что лисицы устраивают норы близко к человеческому жилью из-за зарослей клена, ив, тополей.

«Если раньше у пойм рек паслись домашние животные и подъедали ростки, то сейчас в деревнях поголовье сокращается, лес «наступает» на деревни, в нем и селятся лисы.

На людей они обычно не нападают, однако являются основным переносчиком бешенства. Он посоветовал на ночь закрывать хозяйственные постройки, чтобы лисица не могла добраться до птицы.

Розалия Валеева
Теги: сельское хозяйство
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