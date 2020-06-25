Фото: Ксения Калинина В уфимском аэропорту увеличилось количество рейсов на отечественные курорты Фото: Ксения Калинина

В аэропорту «Уфа» этим летом более чем в два раза увеличилось количество рейсов на отечественные курорты по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По данным пресс-службы столичного авиаузла, сразу семь авиакомпаний — «Победа», Red Wings, Nordwind, AZUR air, «Россия», Smartavia, «ИрАэро» — будут перевозить пассажиров из Уфы в Сочи, совершая 17 рейсов в неделю. Со 2 июля впервые к выполнению прямых рейсов из Уфы в Сочи приступит авиакомпания AZUR air.

В июне вылеты в Анапу начали выполнять компании «Россия», Utair, «Победа», NordStar. С 4 июля к ним присоединится Nordwind. Летом в Анапу запланировано 11 рейсов в неделю. Столько же рейсов будет выполняться по маршруту Уфа-Симферополь. Билеты на перелеты в Крым можно приобрести у Nordwind, «ИрАэро», «Россия», Red Wings и Smartavia.

«Азимут» предлагает полеты в Краснодар — рейсы в столицу Кубани выполняются четыре раза в неделю. В Ростов-на-Дону самолеты лоукостера летают три раза в неделю. Дважды в неделю «Азимут» выполняет перелеты из Уфы в Минеральные Воды.

С 4 июля «ЮВТ Аэро» открывает прямое авиасообщение Уфа-Геленджик, рейсы будут выполняться по вторникам и субботам.