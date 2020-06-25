Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 68.83

EUR 77.75 ↓

25 июня Четверг

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В уфимском аэропорту увеличилось количество рейсов на отечественные курорты

ОБЩЕСТВО
Фото: Ксения Калинина

В уфимском аэропорту увеличилось количество рейсов на отечественные курорты Фото: Ксения Калинина

В аэропорту «Уфа» этим летом более чем в два раза увеличилось количество рейсов на отечественные курорты по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По данным пресс-службы столичного авиаузла, сразу семь авиакомпаний — «Победа», Red Wings, Nordwind, AZUR air, «Россия», Smartavia, «ИрАэро» — будут перевозить пассажиров из Уфы в Сочи, совершая 17 рейсов в неделю. Со 2 июля впервые к выполнению прямых рейсов из Уфы в Сочи приступит авиакомпания AZUR air.

В июне вылеты в Анапу начали выполнять компании «Россия», Utair, «Победа», NordStar. С 4 июля к ним присоединится Nordwind. Летом в Анапу запланировано 11 рейсов в неделю. Столько же рейсов будет выполняться по маршруту Уфа-Симферополь. Билеты на перелеты в Крым можно приобрести у Nordwind, «ИрАэро», «Россия», Red Wings и Smartavia.

«Азимут» предлагает полеты в Краснодар — рейсы в столицу Кубани выполняются четыре раза в неделю. В Ростов-на-Дону самолеты лоукостера летают три раза в неделю. Дважды в неделю «Азимут» выполняет перелеты из Уфы в Минеральные Воды.

С 4 июля «ЮВТ Аэро» открывает прямое авиасообщение Уфа-Геленджик, рейсы будут выполняться по вторникам и субботам.

ИА «Башинформ»
Теги: аэропорт, туризм
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту [email protected], в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
В Уфе по требованию прокуратуры у чиновницы изъяли незаконно заработанный автомобиль
В Уфе у простой муниципальной служащей обнаружен незаконно заработанный автомобиль марки АУДИ Q7. Судебные приставы изъяли внедорожник в доход государств
Персональные Парады Победы проходят под окнами домов ветеранов в Башкирии
Сегодня, 24 июня, персональные Парады Победы проходят под окнами домов ветеранов в Башкирии. Так, в Кировском районе Уфы во дворе дома ул. Чернышевског
Радий Хабиров внёс изменения в указ о режиме повышенной готовности
Глава Башкортостана Радий Хабиров внёс очередные изменения в указ о режиме повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса. Согласн
Количество зараженных коронавирусом в Башкирии увеличилось еще на 57 человек
Количество зараженных коронавирусом в Башкирии за последние сутки увеличилось еще на 57 человек, сообщает портал «Стопкоронавирус». Таким образом, общее
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть