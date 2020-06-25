Как государство может мне помочь купить квартиру. Все виды льготной ипотеки в Башкирии

«Сельская» ипотека под 0,1 — 3% годовых

Кому положена:

Требований к семейному положению, месту регистрации и социальному статусу нет. Участвовать в программе могут все желающие, лишь бы проходили под условия банка – они обычно смотрят возраст, справку о доходах, кредитную историю. Тут подробности ﻿.

Какие условия: Вы должны купить жилье в сельской местности. Это может быть новостройка, жилье на вторичном рынке. Можно построить и даже достроить дом. Но только по договору купли-продажи или договору долевого участия. Максимальная сумма кредита – три миллиона рублей, а срок действия договора – до 25 лет. Можно использовать материнский капитал. Жилье должно быть пригодным для постоянного проживания, подключено к электричеству, воде, канализации и газу, а по площади – не меньше социальной нормы. Для одиноко проживающих граждан это 33 кв. метра, для семьи из двух человек — 42 кв. м, если в семье три и более человек — по 18 кв. м на каждого.

Куда обращаться: На днях Минсельхоз РФ расширил список участников, теперь в программе участвуют девять банков. Из них в Башкирии работают четыре: Сбербанк, «Россельхозбанк», Дом.РФ, «Ак Барс».

Что важно знать: Чтобы не получилось так, что вы потратили время, купили участок, а на дом дешевый кредит не дают, заранее уточняйте «подведомственность» земли в банке, куда будете обращаться. Если вы берете кредит на строительство дома, нужно иметь в собственности участок. Если покупаете и дом, и участок, завершить стройку нужно в течение двух лет, а с подрядчиком заключать официальный договор.