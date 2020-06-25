Как государство может мне помочь купить квартиру. Все виды льготной ипотеки в Башкирии
Как государство может мне помочь купить квартиру. Все виды льготной ипотеки в Башкирии Фото: Валерий Шахов
Мы собрали все новые льготные госпрограммы и различные компенсации в один полезный справочник. Программы соединяются между собой. Например, вы можете получить 216 тысяч на первый взнос через «Жилстройсбережения», взять сельскую ипотеку под 3% годовых, а если в семье родится третий ребенок –дадут 450 тысяч на погашение кредита.
Какие условия: Льготный кредит можно оформить до 1 ноября 2020 года, это одна из мер поддержки населения и экономики на фоне коронавирусного кризиса. Размер кредита от 500 тысяч до трех миллионов рублей. В самое ближайшее время по распоряжению Путина, максимальную плану поднимут до шести миллионов. Срок кредита не ограничен. Купить квартиру или дом можно у застройщика по договору участия в долевом строительстве или по договору купли-продажи, если дом уже сдан. Рефинансировать действующий ипотечный кредит по этой программе нельзя. В большинстве случаев придется дополнительно застраховать себя и недвижимость. Иначе банк может повысить ставку по кредиту на 1%. Первоначальный взнос — минимум 20% от стоимости квартиры. В Сбербанке и ВТБ — от 15%.
Куда обращаться: Программа работает во многих крупных банках – Сбербанк, Дом.РФ, ВТБ, «Альфа-банк», «Промсвязь-банк».
Что важно знать: Многие банки, например, Сбербанк и Дом.РФ, приняли решение еще больше снизить ставку – до 6,1%.
Какие условия: Вы должны купить жилье в сельской местности. Это может быть новостройка, жилье на вторичном рынке. Можно построить и даже достроить дом. Но только по договору купли-продажи или договору долевого участия. Максимальная сумма кредита – три миллиона рублей, а срок действия договора – до 25 лет. Можно использовать материнский капитал. Жилье должно быть пригодным для постоянного проживания, подключено к электричеству, воде, канализации и газу, а по площади – не меньше социальной нормы. Для одиноко проживающих граждан это 33 кв. метра, для семьи из двух человек — 42 кв. м, если в семье три и более человек — по 18 кв. м на каждого.
Куда обращаться: На днях Минсельхоз РФ расширил список участников, теперь в программе участвуют девять банков. Из них в Башкирии работают четыре: Сбербанк, «Россельхозбанк», Дом.РФ, «Ак Барс».
Что важно знать: Чтобы не получилось так, что вы потратили время, купили участок, а на дом дешевый кредит не дают, заранее уточняйте «подведомственность» земли в банке, куда будете обращаться. Если вы берете кредит на строительство дома, нужно иметь в собственности участок. Если покупаете и дом, и участок, завершить стройку нужно в течение двух лет, а с подрядчиком заключать официальный договор.
Какие условия: Программа распространяется только на покупку новостроек у юридического лица либо готового жилья у застройщика. Максимальный размер кредита – 6 млн рублей. Можно рефинансировать уже имеющиеся ипотечные кредиты.
Куда обращаться: В программе участвуют практически все банки. Все, что нужно — обратиться в офис, написать заявление и предоставить пакет требуемых документов.
Что важно знать: Многие банки уже снизили ипотечную ставку для семей с детьми ниже 5% годовых.
Какие условия: Господдержка положена только по одному кредиту. По программе можно купить квартиру как в новостройке, так и на вторичном рынке. Земельный участок или дом – тоже можно. Налог с этой суммы платить не надо.
Куда обращаться: В банк, где у вас оформлена ипотека.
Что важно знать: Если долг меньше 450 тысяч, погасят только его. Остаток господдержки не переносится.
Какие условия: Это деньги на оплату банковских процентов, а не основной суммы долга. Они положены тем, кто взял кредит с 1 января 2018 года по 1 апреля 2020 года включительно. Максимальная сумма субсидии – 100 тысяч рублей.
Куда обращаться: В банк, где у вас ипотека. Пока в программе четыре участника: «Уралсиб», ВТБ, «Банк Россия» и «Россельхозбанк». Что важно знать: Детьми в данном случае считаются граждане до 18 лет, а если учатся очно – до 23 лет.
Какие условия: Программа называется «Жилстройсбережения». Вы открываете в банке специальный счет и ежемесячно кладете на него от трех до десяти тысяч рублей. Республика доплачивает треть от вашего взноса, но не более трех тысяч. Копить нужно от трех до шести лет. То есть каждому участнику программы полагается в год не более 36 тысяч рублей, а за все время накопления – максимум 216 тысяч. Плюс на вклад капают проценты – 1-2% годовых. После вы должны приобрести на территории республики квартиру, дом, земельный участок или оплатить ранее взятую ипотеку.
Куда обращаться: В банк-участник. Их пока два – Сбербанк и «Уралсиб».
Что важно знать: Срок кредитования равен полутора срокам накопления. То есть если вы копили шесть лет, максимальный срок ипотеки – девять. Для участников программы банки разработали свои условия – кредиты от 5,5 до 7%. Если вы накопили достаточно денег, ипотеку можно не брать, это ваше право, а не обязанность. Благодаря программе уже 2400 человек купили квартиры, больше семи тысяч – в процессе.