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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В уфимском сквере «Дубки» установили отреставрированную фигуру «Танцующих журавлей»

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

В уфимском сквере «Дубки» установили отреставрированную фигуру «Танцующих журавлей» Фото: ИА «Башинформ»

Некогда запущенный в Уфе сквер «Дубки» возвращается к жизни. Сегодня там идут работы по благоустройству и официальному запуску пешеходного фонтана «Танцующие журавли».

Фигуры четырех птиц демонтировали и перенесли в обновленную зону отдыха рядом с Городским дворцом культуры. На восстановление объекта ушло чуть больше года. Отметим, что ранее планировалось переименовать сам сквер в «Журавли».

Новый пешеходный фонтан с подсветкой и музыкальным сопровождением посетил глава Башкирии Радий Хабиров. Для него специально произвели пробный запуск фонтана «Танцующие журавли». Официальное открытие фонтана и реконструированного сквера запланировано на начало июля.

ИА «Башинформ»
Теги: сквер, благоустройство. Дубки, танцующие журавли
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