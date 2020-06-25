Фото: ИА «Башинформ» В уфимском сквере «Дубки» установили отреставрированную фигуру «Танцующих журавлей» Фото: ИА «Башинформ»

Некогда запущенный в Уфе сквер «Дубки» возвращается к жизни. Сегодня там идут работы по благоустройству и официальному запуску пешеходного фонтана «Танцующие журавли».

Фигуры четырех птиц демонтировали и перенесли в обновленную зону отдыха рядом с Городским дворцом культуры. На восстановление объекта ушло чуть больше года. Отметим, что ранее планировалось переименовать сам сквер в «Журавли».

Новый пешеходный фонтан с подсветкой и музыкальным сопровождением посетил глава Башкирии Радий Хабиров. Для него специально произвели пробный запуск фонтана «Танцующие журавли». Официальное открытие фонтана и реконструированного сквера запланировано на начало июля.