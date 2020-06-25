Фото: Ксения Калинина В ГИБДД Башкирии сообщили о старте спецоперации Фото: Ксения Калинина

В Башкортостане с 25 июня стартовала профилактическая операция «Мотоцикл». Мероприятие направлено на выявление нарушений ПДД со стороны водителей мотоциклов, скутеров и мопедов. Особое внимание будет уделено выявлению не зарегистрированной в установленном порядке мототехники.

«За пять месяцев текущего года было зарегистрировано 33 ДТП с участием водителей мототранспортных средств, в которых два человека погибли и 38 получили различные травмы. По вине водителей мотоциклов совершено 28 дорожных аварий», — сообщили в пресс-службе ГИБДД РБ.