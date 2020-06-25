Фото: Упрдор Приуралье Башкирия направила на обновление дорожно-транспортного комплекса 23 млрд руб. в 2019 году Фото: Упрдор Приуралье

В Башкирии в 2019 году объем работ в дорожно-транспортном комплексе составил 23 млрд рублей — на 20% больше, чем в 2018 году. Это беспрецедентный объем, отметил первый вице-премьер правительства республики Андрей Назаров, выступая перед депутатами Госсобрания — Курултая с докладом о результатах деятельности правительства за прошлый год. 5,3 млрд руб. привлечены из федеральной казны, и это также самый большой объем поддержки.

Проводилась серьезная работа по систематизации пассажирских перевозок: в районах и городах открылись или возобновились ранее закрытые маршруты. Центры всех муниципалитетов теперь связаны регулярным автобусным сообщением с Уфой. В планах — обеспечить регулярным автобусным сообщением с райцентрами все поселки с населением более 500 человек и восстановить внутренний речной транспорт республики.

Продолжаются работы по обновлению автобусного парка государственного перевозчика ГУП «Башавтотранс РБ», для чего в рамках РАИП из бюджета выделено 1,2 млрд рублей.

Пассажирооборот на регулярных маршрутах в минувшем году составил 3,8 млрд пассажиро-километров, что на 11,4% выше уровня 2018 года.

Грузооборот автотранспорта (кроме малого бизнеса) выполнен в объеме 2,2 млрд тонно-километров (+9,3% к 2018 г.).

Пассажирооборот на воздушном транспорте — более 3,5 млн пассажиров (+10,2% к уровню 2018). Была продолжена работа по расширению географии полетов, осуществлялись рейсы по 69 маршрутам (27 по международным направлениям, 42 по внутренним).

В минувшем году построено более 45 км дорог и 12 мостов, отремонтировано 2 109 км дорог и 28 мостов. В 2018-м было отремонтировано в полтора раза меньше — 1 261 км.

«После сложных переговоров с партнерами были достигнуты договоренности по одному из самых крупных концессионных проектов транспортной инфраструктуры России – новому выезду из Уфы на автомобильную дорогу М-5 «Урал» (Восточный выезд). При полном сохранении технических и эксплуатационных характеристик объекта удалось снизить объем финансовых обязательств республики на 30 миллиардов рублей», — напомнил первый вице-премьер.

В 2020 году продолжаются работы по строительству нового автодорожного моста через реку Белую в створе улицы Воровского и реконструкции автомобильной дороги Бирск – Тастуба – Сатка.

Запланирован ремонт 950 км дорог, мостов через реку Уфа у поселка Шакша и через реку Белую в створе ул. им. Галле. Продолжатся работы по строительству мостового перехода через Белую в створе ул. Интернациональной и реконструкция транспортной развязки на пересечении проспекта Салавата Юлаева и ул. З. Валиди. Будут модернизированы аэропорт «Уфа» и железнодорожный «Южный обход» Уфы.

Как приоритетную задачу власти продолжат внедрять единую карту «Алга» на всех видах транспорта и при получении социальных сервисов и услуг.