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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Башкирии зарегистрировано 53 новых случая инфицирования коронавирусом

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

В Башкирии зарегистрировано 53 новых случая инфицирования коронавирусом Фото: ИА «Башинформ»

Количество зараженных коронавирусом в Башкирии за последние сутки увеличилось еще на 53 человека, сообщает портал «Стопкоронавирус». Таким образом, общее количество выявленных инфицированных в регионе на сегодняшний день равняется — 5 121.﻿

Число больных в настоящее время, по информации штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, составляет 2 460 человек, выздоровело — 2 643.

О новых погибших от коронавируса информации по-прежнему нет — количество умерших составляет 18 человек. Это число не меняется на протяжение последних нескольких недель.

За последние сутки в России выявлено 7 113 заболевших новой коронавирусной инфекцией. Всего выявлено — 613 994 заболевших. За весь период в стране от коронавируса скончались 8 605 человек, 92 — за последние сутки.

За последние сутки в России из больниц по выздоровлению выписано 6 342 человека. Всего в стране число выздоровевших пациентов увеличилось до 375 164 человек.

По данным Роспотребнадзора РФ на 25 июня, проведено свыше 18,1 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса.

ИА «Башинформ»
Теги: коронавирус, статистика
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