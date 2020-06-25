Фото: Ксения Калинина В Уфе появятся бульвар Дмитрия Хворостовского и улица Генерала Ишбулатова Фото: Ксения Калинина

В Дёмском районе Уфы появятся улица Генерала Ишбулатова и бульвар Дмитрия Хворостовского. Такое решение приняли депутаты на заседании Горсовета 23 июня.

Предложение об увековечивании имени Дмитрия Хворостовского было признано одним из лучших на конкурсе Горсовета «Уфимские улицы», в котором жители предлагали свои варианты названий улиц города. В пресс-службе Горсовета напомнили, что знаменитый баритон неоднократно выступал в Уфе. Известный оперный певец организовал благотворительный концерт «Дмитрий Хворостовский и друзья – детям». Все собранные средства пошли на лечение детей из Башкирии.

Имя Хаджи-Ахмета Ишбулатова тесно связано с историей региона. Видный военный деятель, активный участник Башкирского национального движения, генерал-лейтенант сыграл заметную роль в становлении Башкирской республики. В Уфе живут потомки генерала, которые поддержали решение уфимских депутатов.

Депутаты также утвердили названия новых улиц и в других районах города. В Калининском районе появились улицы Композитора Жиганова, Зимняя и Подсолнечная. В селе Нагаево Октябрьского района – улицы Михаила Дорохова, Болдинская, Пихтовая, переулки Атласный, Болдинский, Газонный, Желанный, Кварцевый, Янтарный. В Ленинском районе – улица Асхата Мирзагитова, улица Уфимские зори. В Кировском районе новая улица носит имя Генерал-губернатора Перовского, а также здесь появилась улица Волонтеров.