Фото: Олег Яровиков В 2019 году в Башкирии на сферу образования было направлено около 52 млрд рублей Фото: Олег Яровиков

В 2019 году на решение приоритетных задач в сфере образования было направлено около 52 млрд рублей, 70% из которых — зарплата работников образования. Об этом на заседании республиканского Госсобрания 25 июня сообщил первый заместитель премьер-министра правительства РБ Андрей Назаров.

Он озвучил результаты работы правительства региона в 2019 году, в том числе в сфере образования, где были предприняты серьезные усилия для его развития.

«В 2019 году мы обеспечили 100 % доступность детскими садами для детей в возрасте от 3 до 7 лет. Это значит, что нам удалось победить очереди в детский сад для детей в возрасте от 3 до 7 лет. Для сравнения – средний показатель по РФ – 99,1 %, в ПФО – 99,3 %, — отметил первый вице-премьер. — Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 2-х месяцев до 3-х лет за 2019 год выросла с 82 % до 95% — на 13 процентов. А среднероссийский показатель мы обогнали почти на 10 %».

В 2019 году в рамках республиканской адресной инвестиционной программы в целях обеспечения 100,0% доступности дошкольного образования введено 4043 места (в 2018 году введено на 940 мест меньше). В общеобразовательных организациях введено 7596 мест (в 2018 году на 2471 место меньше).

Завершились работы по ремонту и оснащению республиканского центра талантов «Аврора», созданного по аналогии с федеральным центром для одаренных детей «Сириус». В 54 районах республики открыты 133 центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». Большим достижением стало введение единого стандарта питания обучающихся и воспитанников общеобразовательных организаций. Наша система питания учащихся заняла 2 место по России.

В сфере профессионального образования в 2019 году команда республики в Национальном чемпионате «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)» поднялась с 13 на 7 место. В сфере образования в 2020 году планируется обеспечение 100% доступности дошкольного образования — завершение строительство 20 детских садов общей вместимостью около 4 тысяч мест.

Продолжается работа над созданием Научно-образовательного центра Республики Башкортостан. Началось проектирование межвузовского студенческого кампуса и будут заложены основы Евразийского университета. Будут выдаваться гранты молодым учителям, работающим в сельской местности. Опыт дистанционного учебного процесса, наработанный в период самоизоляции, будет активно использоваться в нашей системе образования.