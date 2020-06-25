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В Башкирии запустили новый проект «Никто не забыт»

ПОЛИТИКА
Фото: Олег Яровиков

В Башкирии запустили новый проект «Никто не забыт» Фото: Олег Яровиков

В Башкортостане партия «Единая Россия» запустила региональный партийный проект «Никто не забыт». «Мы чтим живых ветеранов, но зачастую забываем о погибших. В республике очень много заброшенных могил участников войны. Родственники в силу разных причин не ухаживают за захоронениями. Важно взять шефство над этими могилами, привести их в порядок. Это будет реальная работа», — рассказал депутат Госдумы Зариф Байгускаров.

К проекту планируется привлечь волонтеров, депутатов разных уровней, администрации муниципалитетов, военные комиссариаты, профильные министерства и ведомства, молодёжные организации и поисковые движения.

«Родственники могут позвонить в Колл-центр проекта «Наша забота» по номеру 8-800-201-89-03. Волонтеры возьмут эти заявки в работу. По такому звонку мы в прошлую субботу привели в порядок могилу Минея Мухамет-Хузеевича Хузина на Южном кладбище Уфы. Такая работа не требует больших затрат: убрать мусор, сорняки, покрасить оградку, посадить цветы», — рассказал руководитель регионального исполкома партии Рустем Ахмадинуров.
В работу подключат электронную книгу Памяти ветеранов Великой Отечественной войны, похороненных в республике. Портал разработан депутатом Горсовета Уфы Русланом Кинзикеевым. На данном ресурсе на сегодняшний день хранится информация о 2956 участниках войны. Составной частью проекта станут установка мемориальных досок, присвоение имен участников войны улицам, образовательным учреждениям. Кроме этого, планируется охватить участников локальных войн. Координатором проекта назначен Зариф Байгускаров.

ИА «Башинформ»
Теги: Великая Отечественная война, Единая Россия
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