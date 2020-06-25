Фото: Олег Яровиков В Башкирии запустили новый проект «Никто не забыт» Фото: Олег Яровиков

В Башкортостане партия «Единая Россия» запустила региональный партийный проект «Никто не забыт». «Мы чтим живых ветеранов, но зачастую забываем о погибших. В республике очень много заброшенных могил участников войны. Родственники в силу разных причин не ухаживают за захоронениями. Важно взять шефство над этими могилами, привести их в порядок. Это будет реальная работа», — рассказал депутат Госдумы Зариф Байгускаров.

К проекту планируется привлечь волонтеров, депутатов разных уровней, администрации муниципалитетов, военные комиссариаты, профильные министерства и ведомства, молодёжные организации и поисковые движения.

«Родственники могут позвонить в Колл-центр проекта «Наша забота» по номеру 8-800-201-89-03. Волонтеры возьмут эти заявки в работу. По такому звонку мы в прошлую субботу привели в порядок могилу Минея Мухамет-Хузеевича Хузина на Южном кладбище Уфы. Такая работа не требует больших затрат: убрать мусор, сорняки, покрасить оградку, посадить цветы», — рассказал руководитель регионального исполкома партии Рустем Ахмадинуров.

В работу подключат электронную книгу Памяти ветеранов Великой Отечественной войны, похороненных в республике. Портал разработан депутатом Горсовета Уфы Русланом Кинзикеевым. На данном ресурсе на сегодняшний день хранится информация о 2956 участниках войны. Составной частью проекта станут установка мемориальных досок, присвоение имен участников войны улицам, образовательным учреждениям. Кроме этого, планируется охватить участников локальных войн. Координатором проекта назначен Зариф Байгускаров.