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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Уфе начался сбор подписей за присвоение столице звания «Город трудовой доблести»

ОБЩЕСТВО

﻿24 июня начался сбор подписей за присвоение Уфе звания «Город трудовой доблести». Свои голоса за присуждение городу этого звания уже оставили мэр Уфы Ульфат Мустафин, ﻿Митрополит Уфимский и Стерлитамакский владыка Никон, народный артист РСФСР Фидан Гафаров, депутаты Горсовета.

Мэр города рассказал, что в начале Великой Отечественной войны в Уфу переехало более 100 000 человек, более 60 предприятий. «Каждый четвертый двигатель заправлялся нашим топливом, а сколько было сшито гимнастерок и изготовлены другие вещи для фронта. Надеюсь, мы одними из первых будем удостоены этого почетного звания», — отметил Ульфат Мустафин.﻿

Голосование проходит в Музее истории Уфы. Он работает с 10:00 до 19:30, выходной — понедельник. Принять участие в сборе подписей могут все жители республики старше 14 лет. Все подписи будут включены в заявку ﻿на присвоение Уфе звания «Город трудовой доблести».

Справка:

1 марта 2020 года президент России Владимир Путин подписал Федеральный закон № 41-ФЗ «О почетном звании Российской Федерации «Город трудовой доблести». Такое звание может быть присвоено городу Российской Федерации, жители которого проявили трудовой героизм и самоотверженность, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на городских промышленных предприятиях во время Великой Отечественной войны.

ИА «Башинформ»
Теги: Горсовет, город трудовой доблести
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