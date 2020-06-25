В Уфе начался сбор подписей за присвоение столице звания «Город трудовой доблести»
24 июня начался сбор подписей за присвоение Уфе звания «Город трудовой доблести». Свои голоса за присуждение городу этого звания уже оставили мэр Уфы Ульфат Мустафин, Митрополит Уфимский и Стерлитамакский владыка Никон, народный артист РСФСР Фидан Гафаров, депутаты Горсовета.
Мэр города рассказал, что в начале Великой Отечественной войны в Уфу переехало более 100 000 человек, более 60 предприятий. «Каждый четвертый двигатель заправлялся нашим топливом, а сколько было сшито гимнастерок и изготовлены другие вещи для фронта. Надеюсь, мы одними из первых будем удостоены этого почетного звания», — отметил Ульфат Мустафин.
Голосование проходит в Музее истории Уфы. Он работает с 10:00 до 19:30, выходной — понедельник. Принять участие в сборе подписей могут все жители республики старше 14 лет. Все подписи будут включены в заявку на присвоение Уфе звания «Город трудовой доблести».
Справка:
1 марта 2020 года президент России Владимир Путин подписал Федеральный закон № 41-ФЗ «О почетном звании Российской Федерации «Город трудовой доблести». Такое звание может быть присвоено городу Российской Федерации, жители которого проявили трудовой героизм и самоотверженность, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на городских промышленных предприятиях во время Великой Отечественной войны.