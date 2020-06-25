День молодежи России Уфа отметит на новой набережной реки Белой

27 июня в столице Башкирии запланировано празднование Дня молодежи России. По словам министра молодежной политики и спорта республики Руслана Хабибова, вместе с инициативной группой и другими ведомствами они готовят несколько сюрпризов по поручению главы региона Радия Хабирова.

«Всех секретов раскрывать не буду. Скажу одно — это будет особенное пространство, где каждый найдёт возможность продемонстрировать свои таланты, открыть новое и найти единомышленников», — написал Руслан Хабибов.

Также руководитель министерства пояснил, что Фестиваль молодежи в Уфе станет традиционным. В этом году организаторы обещают соблюсти все меры предосторожности и требования Роспотребнадзора в связи с недопущением распространения новой коронавирусной инфекцией.