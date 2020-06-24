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В Башкирии МЧС предупреждает о сильном ветре и высокой пожароопасности

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

В Башкирии МЧС предупреждает о сильном ветре и высокой пожароопасности Фото: ИА «Башинформ»

МЧС Башкирии предупреждает жителей республики об ухудшении погоды.

По информации Башкирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 25 июня местами по республики прогнозируются порывы ветра до 17м/с. 25-27 июня в юго-восточных районах РБ ожидается чрезвычайный 5 класс пожароопасности.

При усилении порывов ветра необходимо ограничить выход из зданий, находиться в помещениях, напоминают специалисты. Смертельно опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам. Будьте максимально осторожными в обращении с открытым огнем. Не допускайте использование неисправных электробытовых приборов. Если лесной пожар угрожает вашему дому, по возможности эвакуируйте всех членов семьи. Уберите все горючие предметы со двора. Ценное имущество укройте в заглубленных помещениях или цельнокаменных зданиях. Постоянно осматривайте территорию дома и двора с целью обнаружения углей или огня.

Единый номер вызова экстренных служб –112.В случае возникновения пожара звоните по телефону – 01, с мобильного 101. «Телефон доверия» Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан: 8 (347) 233-99-99.

ИА «Башинформ»
Теги: погода, МЧС
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