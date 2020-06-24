«Ситуация здесь непростая»: уфимские врачи о борьбе с COVID-19 в Карачаево-Черкесии

Фото: соцсети







Фото: соцсети

Уже вторую неделю бригада врачей из Уфы помогают медикам Карачаево-Черкесской Республики (КЧР) в лечении пациентов с коронавирусной инфекцией. Они отправились туда в середине июня.

17 уфимских врачей работает сейчас в Черкесской городской клинической больнице. На её базе развернут госпиталь на 305 коек.

Как сообщает Евгений Кустов, возглавивший группу врачей, обстановка в КЧР напоминает ситуацию в Башкирии по состоянию на конец апреля-начало мая:

﻿«Местное население долгое время слышало о вирусе, но, как говорится, в глаза не видело, потому и не очень верило в опасность заражения. Даже митинговали против самоизоляции. Первые смертельные случаи, когда погибла молодая 23-летняя многодетная мама, отрезвили многих. И первая половина июня, действительно, была для местных медработников тяжелой. Врачей не хватало. Даже министр труда и соцразвития Карачаево-Черкесии Анзор Охтов вернулся на период пандемии работать на станцию скорой помощи. Сам он, кстати, хирург высшей категории. В целом, в Карачаево-Черкесии на сегодняшний день работает 30 приезжих специалистов из Москвы, Санкт-Петербурга, Уфы и других регионов страны. С местными коллегами быстро нашли общий язык. Здесь работают грамотные компетентные врачи, адекватное ответственное руководство и в здравоохранении, и в больницах. В основном, 99% работы делают они. Наша задача — помочь своим опытом, знаниями, потому лечение чаще всего назначается консилиумом: наши специалисты вносят свои корректировки в те или иные схемы лечения. Трудности возникают в основном у тех пациентов, кто кроме ковида, имеет сопутствующие заболевания, такие как сахарный диабет, гипертоническая болезнь, другие хронические недуги. И, конечно, помощь наших врачей очень кстати. Много тяжелых случаев».

Как отметил Кустов, местные коллеги просили передать нашей республике огромную благодарность за СИЗы. По их словам, СИЗы- «маде ин Уфа» очень хорошего качества.

﻿«Сегодня первый день, когда количество выздоровевших и выписанных больше, чем количество поступивших. Это дает надежду, что ситуация начинает выправляться», — добавил доктор и поздравил всех коллег с прошедшим Днем медика.