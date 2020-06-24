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Безопасный интернет: в школах Башкирии до 2021 года установят контент-фильтры

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

Безопасный интернет: в школах Башкирии до 2021 года установят контент-фильтры Фото: ИА «Башинформ»

Все школы до 2021 года будут оснащены системой контентной фильтрации, настроенной по принципу запрещения доступа к интернет-ресурсам, несовместимым с задачами воспитания и образования. Об этом сообщили представители Роскомнадзора по РБ на заседании комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве республики, которое провела вице-премьер Ленара Иванова.

Кроме этого, необходимо устанавливать соответствующую фильтрацию на домашних стационарных и мобильных устройствах детей. Предложено совместно с Минобрнауки РБ реализовать проект по работе с родительским сообществом по установке специальных программ, защищающих детей от нежелательного контента. Руководитель Управления Роскомнадзора сообщил о разработке специального приложения для мобильных устройств, которое упростит передачу в Роскомнадзор информации о сайтах, содержащих запрещенную для детей информацию для их дальнейшей блокировки. Так, в прошлом году по РФ было выявлено более 4 тысяч сайтов, пропагандирующих наркотики, 775 сайтов содержащих пропаганду суицидов, 1447 сайтов, пропагандирующих экстремистскую деятельность.

Также на заседании был рассмотрен вопрос о мерах по предупреждению распространения деструктивных движений и криминальных субкультур среди несовершеннолетних.

В последнее время среди несовершеннолетних распространяется такое движение, как «скулшутинг», популяризующее насилие в образовательных организациях в отношении сверстников и учителей. По информации МВД, за прошедшие три года в 27 субъектах Российской Федерации зафиксировано 43 таких происшествия. В текущем году на территории страны оперативным путем уже выявлено 10 подростков, замышляющих нападение на школы.

Еще одним деструктивным движением является тюремная субкультура. Несовершеннолетних, которые придерживаются уголовных понятий, поддерживают и признают авторитетов преступного мира, насильственно навязывают свое мнение сверстникам, в республике не выявлено.

ИА «Башинформ»
Теги: несовершеннолетние, интернет, безопасность
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