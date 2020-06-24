Радий Хабиров внёс изменения в указ о режиме повышенной готовности

Глава Башкортостана Радий Хабиров внёс очередные изменения в указ о режиме повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса.

Согласно новой редакции документа, государственным органам и органам местного самоуправления Республики Башкортостан разрешается проведение конкурсов на замещение вакантных должностей государственной гражданской или муниципальной службы, а также на включение в кадровый резерв.

Также с 22 июня разрешается проведение на территории республики деловых, культурных, развлекательных и спортивных мероприятий с количеством участников свыше 50 человек либо с участием представителей иностранных государств и других регионов страны, если они организованы государственными органами, органами местного самоуправления, государственными и муниципальными учреждениями.

С 29 июня граждане смогут совершать туристические поездки, а также посещать религиозные объекты. При этом культовые учреждения должны соблюдать необходимые санитарно-эпидемиологические требования. Одновременно в них может находиться ограниченное количество людей (включая священнослужителей и работников) исходя из расчёта 1 человек на 4 кв. м, но не более 100 человек.

Кроме того, с 23 июня возобновляется работа музеев и библиотек.