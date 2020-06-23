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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В России статус самозанятого смогут получить подростки с 16 лет

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

В России статус самозанятого смогут получить подростки с 16 лет Фото: ИА «Башинформ»

Нужно дать возможность получать статус самозанятого не с 18, а с 16 лет, заявил во время обращения к россиянам 23 июня президент страны Владимир Путин.

﻿«По расчётам, этим правом смогут воспользоваться около трёх миллионов наших граждан. При этом такие начинающие предприниматели также получат дополнительные налоговые льготы, а именно налоговый капитал в размере одного МРОТ, чтобы не отвлекать ресурсы от развития своего дела на уплату налога, — сказал Глава государства. — Именно молодые люди – энергичные, образованные, профессиональные, часто вчерашние школьники и студенты – составляют костяк высокотехнологичных команд и компаний, в том числе в сфере информационных технологий».
Также Путин предложил с 1 июля распространить налоговый режим для самозанятых во всех регионах России.

Менее чем за полгода число самозанятых в России выросло в 2,5 раза – с 300 до 700 тысяч человек. В период пандемии им были предоставлены особые меры поддержки.

ИА «Башинформ»
Теги: самозанятые
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