Фото: ИА «Башинформ» В России статус самозанятого смогут получить подростки с 16 лет Фото: ИА «Башинформ»

Нужно дать возможность получать статус самозанятого не с 18, а с 16 лет, заявил во время обращения к россиянам 23 июня президент страны Владимир Путин.

﻿«По расчётам, этим правом смогут воспользоваться около трёх миллионов наших граждан. При этом такие начинающие предприниматели также получат дополнительные налоговые льготы, а именно налоговый капитал в размере одного МРОТ, чтобы не отвлекать ресурсы от развития своего дела на уплату налога, — сказал Глава государства. — Именно молодые люди – энергичные, образованные, профессиональные, часто вчерашние школьники и студенты – составляют костяк высокотехнологичных команд и компаний, в том числе в сфере информационных технологий».

Также Путин предложил с 1 июля распространить налоговый режим для самозанятых во всех регионах России.

Менее чем за полгода число самозанятых в России выросло в 2,5 раза – с 300 до 700 тысяч человек. В период пандемии им были предоставлены особые меры поддержки.