Фото: Общественная палата РБ Валех Аббасов разъяснил особенности голосования по поправкам в Конституцию Фото: Общественная палата РБ

На пресс-конференции «Голосование по поправкам в Конституцию РФ: общественное наблюдение в Башкортостане», прошедшей 23 июня в Общественной палате РБ, председатель РО Ассоциация по защите гражданских и избирательных прав «Гражданский контроль», региональной общественной организации «Гражданская инициатива» Валех Аббасов разъяснил особенности предстоящего голосования по поправкам в Конституцию РФ:

Он обратил внимание, что это не референдум, а именно общероссийское голосование, которое является еще одним институтом народовластия, это новая процедура и новое понятие в законодательстве.

«В чем разница? На референдуме на участок должны прийти более 50% граждан, которые имеют право проголосовать. И когда большинство из них скажет «за», закон вступит в законную силу. При общероссийском голосовании не важно, какой процент избирателей придет на участок. На нынешнем голосовании нет порога явки. Но если большинство из тех, кто пришел, проголосует «за», то закон, который выдвинут на голосование, тоже вступает в силу».

Валех Аббасов отметил, что цель общественных наблюдателей – обеспечить прозрачность и безопасность изъявления воли народа в ходе проведения этой уникальной процедуры, с соблюдением всех санитарных норм. В пример он привел ситуации, когда общественным наблюдателям и средствам массовой информации поступает недостоверная информация о вбросах и иных нарушениях избирательного процесса в день голосования.

«Бывает, мы тратим полдня на то, что разобраться в информации о ситуации, которая нам поступает с колл-центров и горячих линий. Часто присылают фотографии нарушений совсем не с тех избирательных участков, о которых пишут. Я прошу СМИ прежде, чем публиковать новости о таких нарушениях, проверить, не фейк ли это. Такие люди тормозят работу общественных наблюдателей. Мешают им. По сути, нарушают наши права», — сказал правозащитник.

Он также пояснил юридические тонкости принятия федерального конституционного закона о поправках в Конституцию.

Напомним, что Закон о поправках к Конституции предоставил право назначать наблюдателей только общественным палатам — федеральной и региональным. Порядок назначения определила Общественная палата РФ. Она и обеспечила методической информацией всех общественных наблюдателей.

Как сообщила председатель Общественной палаты РБ Ольга Панчихина, подведение итогов работы корпуса общественных наблюдателей запланировано на 2 июля текущего года. Помощь в разъяснении жителям о поправках к Конституции РФ оказывают «Волонтеры Конституции».